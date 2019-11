Calw- Nach Bedrohung Widerstand geleistet

Anzeige

Calw (ots) – Der 42-jährige Mitarbeiter eines Imbiss in der Ostlandstraße hat am Dienstagabend den Inhaber mit einem Küchenmesser bedroht. Die beiden Männer hatten zuvor gestritten, was offensichtlich die Bedrohungslage ausgelöst hatte. Dem Geschädigten und einem Zeugen gelang es, den Angreifer zu Boden zu bringen und festzuhalten. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Calw verhielt sich der 42-Jährige ebenfalls aggressiv und leistete Widerstand gegen seine Gewahrsamnahme. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

