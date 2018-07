Calw – Nach Vorfahrtsverletzung – Motorradfahrer gestürzt

Calw (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Mittwochmorgen zu. Der Biker fuhr gegen 08.10 Uhr in den Kreisverkehr in der Schützenstraße ein und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen. Eine 53-jährige Pkw-Lenkerin missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Motorradfahrers, sodass dieser Ausweichen musste und dabei stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4018521