Calw-Stammheim- Bei Einbruch Tresor entwendet

Calw (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 1.15 Uhr und 2 Uhr gewaltsam in die Räume eines Busunternehmens in der Robert-Bosch-Straße eingedrungen. Sie hebelten Schränke auf und entwendeten daraus Bargeld. Außerdem schafften sie einen Tresor aus dem Gebäude zu dessen Abtransport vermutlich ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4278445