Calw-Stammheim – Fahrzeugbrand löst Einsatz aus

Calw (ots) – In Flammen stand am Montag gegen 23.20 Uhr ein Ford in der Hauptstraße. Der Fahrzeugeigentümer wurde auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschten. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, weshalb von einem technischen Defekt ausgegangen wird.

Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

