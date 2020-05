Calw – Streifenwagen beschädigt und Widerstand geleistet

Anzeige

Calw (ots) – Einen Streifenwagen beschädigt und später Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, hat am Donnerstagfrüh gegen 00.05 Uhr ein 39-Jähriger in der Lederstraße. Beamte des Polizeireviers Calw wurden zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen gerufen. Hier erhielt der 39-Jährige einen Platzverweis. Als er die Örtlichkeit verlassen wollte beschädigte er mit einer Glasflasche eine Scheibe des Streifenwagens. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 39-Jährige in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gefahren. In den Räumlichkeiten des Polizeireviers griff er einen Polizeibeamten tätlich an, wodurch dieser leicht verletzt worden war.

Der 39-Jährige musste die Nacht im Gewahrsam verbringen. Ihm droht nun eine Anzeige.

