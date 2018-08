Calw- Verkehrskontrollen

Anzeige

Calw (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in der Stuttgarter Straße stellte die Polizeistreife vier Verstöße fest, bei denen die Fahrzeugführer das Handy während der Fahrt benutzten, in einem Fall wurde ein einjähriges Kind vollkommen ungesichert im Auto transportiert. Die Beifahrerin hatte das Kind lediglich im Arm. Alle Betroffenen wurden angezeigt. Mit Verkehrskontrollen ist im Stadtgebiet Calw weiterhin zu rechnen.

