Calw – Zeugen nach PKW-Aufbruch gesucht

Calw (ots) – Die Polizei in Calw sucht nach Zeugen die sachdienliche Angaben zu einem PKW-Aufbruch in der Tübinger Straße machen können. Ein VW Touareg wurde in der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr bis Sonntag, 07.30 Uhr aufgebrochen und daraus ein fest eingebautes Navigationsgerät, das komplette Cockpit und das Radio ausgebaut. Zudem wurden beide Frontscheinwerfer demontiert. Der PKW stand auf einem nicht beleuchteten Parkplatz hinter der Billardfactory. Der unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden von etwa 10000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/161-250 zu wenden.

