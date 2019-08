Calw – Zeugen nach zwei Einbrüchen in Büroräumlichkeiten gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 05:45 Uhr, in zwei Büroräumlichkeiten ein. Die Polizei geht aktuell von einem Tatzusammenhand zwischen den beiden Fällen aus.

Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt in ein Bürogebäude im Speßhardter Weg in Calw-Wimberg. Auch im Innenbereich des Gebäudes wurden weitere Türen aufgebrochen. Die Täter entwendeten insgesamt mehrere Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Auch in der Badstraße hebelten die Diebe eine Tür auf, um in Büroräumlichkeiten zu gelangen. Auch hier entstand ein relativ hoher Sachschaden, da mehrere Türen sowie Mitarbeiterspinte und Schränke aufgebrochen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens umfasst etwa 20.000 Euro. Zudem wurde ein Geldbetrag im vierstelligen Bereich entwendet.

Vor Ort konnten zahlreiche Spuren sichergestellt werden. Das Polizeirevier Calw hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, bei der Polizei zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4353959