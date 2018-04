Calw – Zeugensuche nach Unfallflucht in Calw

Calw (ots) – Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 11:30 und 13:00 Uhr in der Breite Heerstraße in Calw zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Mercedes stieß. An dem am rechten Fahrbahnrand auf Höhe Hausnummer 36 geparkten Mercedes entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern flüchtete von der Unfallstelle.

Die ermittelnden Beamten bitten nun Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3908735