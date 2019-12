Calw – Zigarettenautomat entwendet

Anzeige

Calw (ots) – Bislang unbekannt Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag, 29.11.2019, bis Montag, 02.12.2019, einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Schwarzwaldstraße in Calw montiert war. Der Diebstahlschaden umfasst etwa 3.700 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw gerne telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, entgegen.

