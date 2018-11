(CW) Bad Teinach-Zavelstein- Erheblichen Widerstand geleistet Erheblichen Widerstand geleistet

Anzeige

Bad Teinach-Zavelstein (ots) – Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend gegen Beamte des Polizeireviers Calw erheblichen Widerstand geleistet. Der Mann, der gegen 21.15 Uhr zwischen der Station Teinach und Calw sehr schnell unterwegs war und dessen Rücklicht am Auto nicht funktionierte, wurde von der Streife beim Friedhof Kentheim angehalten und kontrolliert. Den Beamten schlug dabei deutlicher Marihuana- Geruch entgegen, weshalb ihm eröffnet wurde, dass er zum Polizeirevier gebracht werden sollte. Daraufhin setzte er sich massiv zur Wehr und die eingesetzten Polzisten mussten viel Kraft aufwenden, um dem Mann Handschließen anzulegen. Der polizeibekannte 25-Jährige war kaum zu bändigen, so dass eine zweite Polizeistreife angefordert werden musste. Erst mit deren Unterstützung gelang es, den renitenten Mann zur Räson und zum Polizeirevier zu bringen. Zwei Polizeibeamte zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu.

