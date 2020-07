Historisches Gebäude am Brettener Marktplatz in Flammen

Anzeige

Skurrile Situation am Brettener Marktplatz: Während in den Straßencafes die Leute noch gemütlich frühstücken, rückt die Feuerwehr an. Am Marktplatz 7 zwischen Markt-Apotheke und Eulenspiegel brennt es.

Es ist kurz nach zehn, der Platz ist gut frequentiert. Schwarzer Rauch quillt aus den Fenstern, Flammen schlagen hoch. Polizei und Feuerwehr rücken an und sperren das Areal ab. Nach einer Stunde ist der Brand unter Kontrolle.

„Vieles deutet daraufhin, dass es sich um Brandstiftung handelt“, sagt Bernhard Brenner, der Leiter des Brettener Polizeireviers. Zunächst habe man jedoch sichergestellt, dass sich niemand mehr im Haus befinde.

Augenzeugen berichten von lautem Knall

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört der Städtischen Wohnungsbau GmbH, drei Männer wohnen dort in der Anschlussunterbringung.

Augenzeugen berichten von einem lauten Knall, dann war schwarzer Rauch zu sehen. Die Feuerwehr rückte mit einem halben Dutzend Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Vom Brand sind mehrere Zimmer betroffen, auch eine Zwischendecke ist durchgebrannt.

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus ist nicht mehr Bewohnbar

„Es sah schlimmer aus, als es ist“, erklärt der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff. Nach Lage der Dinge können man das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude erhalten. Aktuell sei es allerdings nicht mehr bewohnbar, die Bewohner würden anderweitig untergebracht. Wichtig sei, dass das Feuer gelöscht sei, keine Menschen zu Schaden gekommen seien und auch keine Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die schönsten denkmalgeschützten Gemäuer der Brettener Alttadt. Die Polizei sei nun dabei, Zeugen zu befragen. Ein Augenzeuge gab an, dass ein Bewohner kurz vor dem Brand ins Haus gestürmt sei und dabei zwei Türen eingetreten habe. Danach habe zwei laute Knallgeräusche gehört.