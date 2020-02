Dachs stürzt in Karlsruhe in einen Schacht und weckt die Nachbarschaft

Anzeige

In der Nacht auf Donnerstag hat eine Frau in Karlsruhe-Durlach lautes Schreien eines Tieres gehört. Sie alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, fanden sie einen Dachs vor, der sich in einer misslichen Lage befand. Die Beamten retten das Tier.

Die Beamten fuhren zu der Wohnanschrift der Frau, um der Ursache der lauten Geräusche auf den Grund zu gehen. Vor Ort stellten sie fest, dass ein Dachs in der Straße Im Zeitvogel in einen Lichtschacht gestürzt war.

Das panische Tier konnte sich nicht mehr selbst aus dieser Misere befreien und gab panische Laute von sich.

Die Beamten organisierten ein zwei Meter langes Brett, um dem Dachs eine Rampe zu bauen. Nachdem sich der tierische Randalierer beruhigt hatte und er sich in Sicherheit wiegte, gelang es ihm problemlos die Rampe zu erklimmen und trollte sich davon.

BNN/ots