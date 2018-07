Das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert mit Sicherheitstipps zur Urlaubszeit

Karlsruhe (ots) – Wie kann man sich während des Urlaubs vor unliebsamen Überraschungen schützen und mit welchen Tricks lauern Straftäter reisenden Urlaubern auf?

Urlaubszeit – für die meisten Menschen die schönste Zeit des Jahres. Damit diese auch so in Erinnerung bleibt, sollten Urlaubsreisende ein paar Tipps beherzigen, um sicher an den Urlaubsort, aber natürlich auch gut erholt wieder nach Hause zurück zu kommen und dort keine unliebsame Überraschungen vorzufinden.

Hierzu empfiehlt die Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

– Über Tage oder gar Wochen herunter gelassene Rollläden

signalisieren die Abwesenheit der Bewohner. Sofern nicht automatisch

steuerbar, sollten Läden offen gelassen oder jemand beauftragt

werden, diese tagsüber zu öffnen und abends zu schließen. – Der Briefkasten sollte nicht überquellen; gut wäre, wenn jemand

danach schauen kann. Tageszeitungen können an den Urlaubsort

nachgesendet, alternativ während der Abwesenheit abbestellt oder gar

gespendet werden. – Ankündigungen über die Urlaubsabwesenheit in den sozialen Netzen

könnten auch von Straftätern mitgelesen und zu einem ungebetenen

Besuch genutzt werden.

Für die Fahrt sollten die folgenden Tipps helfen, damit man sicher unterwegs ist:

– Wertsachen gehören bei Abwesenheit nicht in den Innenraum von

Autos, Wohnwagen oder Wohnmobilen und sollten auch nicht am Motorrad

zurückgelassen werden. Selbst noch so kleine Stopps auf

Autobahnraststätten oder auf Parkplätzen bergen die Gefahr, dass ein

Fahrzeug binnen kürzester Zeit leergeräumt wird. – Aber auch während der Fahrt im Kraftfahrzeug ist man vor

dreisten Dieben nicht sicher. Es sind schon Fälle aus dem Ausland

bekannt geworden, bei denen Reisende beispielsweise mit

vorgetäuschten Pannen, der schlichten Frage nach dem Weg oder die

Verwicklung in einen absichtlich verursachten Verkehrsunfall

geschickt abgelenkt wurden, um sich in den Besitz von

Wertgegenständen zu bringen. – Auch am Urlaubsort, sei es im Hotel, in der Ferienwohnung oder

im Zelt, sollten Wertsachen immer im Auge behalten oder im Safe

beziehungsweise bei der Unterkunftsverwaltung sicher aufbewahrt

werden.

Gerade in der Urlaubzeit ist man ob der Freude über die ersehnte Auszeit zuweilen etwas zu unvorsichtig. Deshalb sollten man stets daran denken:

„Langfinger machen niemals Urlaub!“

Übrigens: In Notfällen oder Gefahrensituationen steht die Polizei in Deutschland allerorts unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr zur Verfügung!

Über die jeweiligen Notrufnummern im Ausland sollte man sich vor Reiseantritt informieren. Informationen dazu gibt es im Internet oder direkt bei den Automobilclubs.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4013192