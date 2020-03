Dettenheim – Einbrecher hat es auf Zigaretten abgesehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zigaretten in bislang unbekannter Menge ist die Beute eines Einbrechers, der sich am frühen Montagmorgen gewaltsam Zutritt in einen Einkaufsmarkt in der Liedolsheimer Straße in Rußheim verschafft hat.

Kurz vor 04:00 Uhr gelangte der Eindringling gewaltsam über die Eingangstür in den Verkaufsraum. Im Bereich der Kasse öffnete er mit einem bislang unbekannten Werkzeug die dortige Schublade. Hier entnahm er die aufgefundenen Tabakwaren und verschwand bislang unerkannt aus dem Supermarkt.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 07256 93290 melden können.

