Dettenheim – Einbruch in Bäckereifiliale

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in eine Bäckereifiliale in der Liedolsheimer Hauptstraße. Im Verkaufsraum ging der Einbrecher zielstrebig in den Kassenbereich und überprüfte dort die offen stehende leere Kasse. Ob der Langfinger bei seiner weiteren Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

