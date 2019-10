Dettenheim – Einbruch in eine Metzgerei

Anzeige

Dettenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Metzgerei in der Herrgottstraße in Dettenheim ein. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie ein Schlüsselbund. Auf bislang unbekannte Art und Weise haben die Eindringlinge ein etwa 1,80 m hohes Tor überwunden, um auf das Grundstück zu gelangen. Vor Ort konnten mehrere Spuren aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/93290, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4400100