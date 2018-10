Dettenheim – Unbekannter zeigt sich unsittlich gegenüber 10-Jährigem am Baggersee

Anzeige

Dettenheim-Liedolsheim (ots) – (KA)Dettenheim-Liedolsheim – Unbekannter zeigt sich unsittlich gegenüber 10-Jährigem am Baggersee

Ein noch unbekannter Täter zeigte sich am Samstag gegen 16.30 Uhr am Baggersee Giesen bei Liedolsheim gegenüber einem 10 Jahre alten Jungen in unsittlicher Art und Weise. Als der Bub seine Mutter darauf aufmerksam machte, verschwand der Sittenstrolch auf einem roten Fahrrad.

Er wird auf etwa 60 bis 65 Jahre alt beschrieben, ist geschätzte 180 bis 200 cm groß, trägt graues, kurzes Haar und hat einen deutlich sichtbaren Bauch. Er trug zur Tatzeit eine Radler-Hose mit schwarz-gelbem Trikot.

Hierzu hat das Kriminalkommissariat Bruchsal die weiteren Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4094934