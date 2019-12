Dieb entwendet Münzgeld aus Zigarettenautomat

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Diebstahl von Münzgeld an einem Zigarettenautomaten kam es am Montagabend in der Karlsruher Augartenstraße. Über die Höhe des Diebstahlschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Eine aufmerksame Anwohnerin wurde gegen 22.00 Uhr, aufgrund mehrerer lauten Schläge auf den Dieb aufmerksam. Sie konnte beobachten wie der mutmaßliche Täter mehrfach mit der Faust auf den Zigarettenautomaten einwirkte, bis das Münzgeld aus dem Automaten fiel. Durch die gute Personenbeschreibung konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ein 14-Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Ob der junge Mann für die und weitere gleichgelagerte Taten infrage kommt, bedarf der weiteren Ermittlung.

