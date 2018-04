Dieb klaut Auto inklusive zwei darin sitzender Kinder

Bei einem kurzen Stopp an einem Kiosk in Rüsselsheim wurde einer 36-Jährigen das Auto geklaut – inklusive ihrer beiden Kinder, die auf dem Rücksitz auf sie warteten. Laut Polizei Südhessen wollte die Frau am Mittwochnachmittag nur schnell ein paar Besorgungen machen, den Motor ihres Autos ließ sie weiterlaufen.

Ein Kioskkunde beobachtete wie ein Unbekannter in den Wagen einstieg und davon fuhr. Vermutlich hat der Dieb nicht schlecht gestaunt, als er die wartenden sechs und sieben Jahre alten Kinder der 36-Jährigen entdeckte.

Die Kinder ließ der Autodieb kurz Zeit später aus dem Auto aussteigen und suchte das Weite. Das Fahrzeug gilt weiter als vermisst und hat einen Wert von rund 10.000 Euro.