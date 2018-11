Diebe klauen 13.000 Tafeln Schokolade

Anzeige

Heftigen Heißhunger auf Schokolade hatten wohl Diebe am Sonntagabend in Südhessen: Dort stahlen sie mehr als 13.000 Tafeln der süßen Sünde vom Anhänger eines Lastwagens.

Wie die Polizei Südhessen meldet, hatte der Fahrer des Lasters seinen Sattelzug auf einer Rastanlage an der A67 bei Lorsch in Südhessen abgestellt. Er legte sich gegen 23 Uhr schlafen und bemerkte erst am nächsten Morgen, dass sich in der Nacht Diebe an seiner Ladung bedient hatten.

Die unbekannten Täter hatten den Auflieger aufgebrochen und vier Paletten mit insgesamt rund 13.400 Tafeln Schokolade gestohlen. Laut Informationen der Hannoverschen Allgemeinen handelt es sich dabei um Tafeln der Marke Milka, die unter anderem im südbadischen Lörrach produziert werden.

(bnn/ots)