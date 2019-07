Diebstahl durch Zivilcourage verhindert

Anzeige

Mannheim (ots) – Ein 55-jähriger Deutscher versuchte am Freitag auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim eine 57-jährige Vietnamesin zu bestehlen. Durch das Einschreiten einer 50-jährigen Deutschen konnte dies jedoch verhindert werden. Die geschädigte Vietnamesin befand sich in der Regionalbahn 2 als der 55-Jährige unvermittelt auf sie zukam und nach ihrer Tasche griff. Auf den Sachverhalt aufmerksam geworden, zögerte die 50-jährige nicht und kam der Frau zu Hilfe. Der Täter schubste sie daraufhin und schlug sie gegen den Oberkörper. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie später ab. Die verständigte Bundespolizei konnte den Täter bei Ankunft der Regionalbahn in Mannheim vorläufig Festnehmen. Nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte dieser die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 – 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4318058