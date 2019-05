Diebstahl in Spielothek mit flüchtigem Täter

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Telefonisch erhielt die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof Samstagmorgen Kenntnis über einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer im Hauptbahnhof befindlichen Spielothek. Vor Ort gaben Zeugen an, einen bislang unbekannten Mann beobachtet zu haben, wie er mit einem langen, dünnen Gegenstand an einem Internetrechner hantierte. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann scheinbar den Münzschacht am Geldeinwurf des Internetcomputers abschraubte, um anschließend mit besagtem Gegenstand in das Münzfach zu gelangen. Hierbei gelang es dem Unbekannten, etwa 15 bis 20 Euro zu entwenden. Als sein Handeln bemerkt wurde, ergriff er die Flucht. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Eine Streife der Bundespolizei sicherte am Tatort mehrere Spuren. Unter anderem Beweismittel, welche DNA Anhaftungen des Täters vermuten lassen. Des Weiteren werden die Überwachungskameras ausgewertet, welche den Täter gefilmt haben. Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei vor. Demnach wird der Mann als 1,70 bis 1,75 m groß mit kurzen, dunklen und gelockten Haaren und normaler Statur beschrieben. Zur Tatzeit gegen 08:00 Uhr trug er eine braune Lederjacke sowie eine braune oder graue Hose. Hinweise können unter 0721 12016 0 an die Bundespolizei übermittelt werden.

