Dobel – Brand in Wohnhaus

CW (ots) – Zügig unter Kontrolle bringen konnte die Feuerwehr am Montag den Brand eines Einfamilienhauses in Dobel.

Gegen 8:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Friedenstraße gerufen. Das Feuer dehnte sich auf das gesamte Gebäude aus. Durch das Eingreifen der Feuerwehren aus Dobel und Bad Herrenalb gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bekommen. Jedoch erlitt einer der eingesetzten Brandbekämpfer während des Einsatzes einen Kreislaufkollaps und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Stromkasten als Ursache in Frage kommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

