Dobel – Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Dobel (ots) – Am Freitagabend hat sich bei der Gemeinde Dobel ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 17-jährige VW-Fahrerin war gegen 19:15 Uhr auf der Landesstraße 340 von der Kreuzung Dreimarkstein kommend in Richtung Dobel unterwegs, als sie wegen eines Hirsches abbremsen musste, der auf die Straße lief. Ein hinter der 17-jährigen fahrender, 79-jähriger Mercedesfahrer bemerkte diese Situation offenbar zu spät und fuhr weitgehend ungebremst auf den bereits stehenden Wagen der 17-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedesfahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 53- und 55-jährigen Mitfahrer im Volkswagen wurden leicht verletzt, eine sofortige Behandlung im Krankenhaus war bei ihnen jedoch nicht erforderlich. Während der VW zwar deutlich beschädigt, jedoch noch fahrbereit war, wurde der Mercedes abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Hirsch war unverletzt wieder zurück in den Wald gelaufen.

Die 17-Jährige ist Teilnehmerin des „Begleiteten Fahrens ab 17“ und war berechtigt, mit dem VW zu fahren.

