Dobel – Einbruch in Gaststätte

Calw (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 06:45 Uhr, in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Dobel ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Täter ergaunerte zunächst eine in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Leiter und gelangte hiermit auf den Terrassenbereich des Restaurants. Als nächstes hebelte er die Terrassentüre auf und stieg in das Gebäudeinnere ein. In der Gaststätte durchwühlte er sämtliche Schubladen und entwendete eine Geldbörse und Bargeld. Der Eindringling verließ das Gebäude wieder über die Terrassentüre und legte im Anschluss die Leiter auf dem Boden eines angrenzenden Pferdestalles ab.

Das Polizeirevier Calw ist nun auf der Suche nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4254523