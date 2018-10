Dobel- Ermittler bitten um weitere Hinweise zu Raubüberfall

Anzeige

Dobel (ots) – Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter am Mittwochabend in Dobel gingen nach dem Zeugenaufruf bislang nur sehr spärlich Hinweise ein. Allerdings verfolgen die Ermittler eine interessante Beobachtung, die zwei Zeugen am vergangenen Samstag (20. Oktober) nach Ladenschluss auf dem Gelände eines Discounters in der Wildbader Straße in Höfen gemacht haben. Gegen 21 Uhr sollen sich dort zwei Männer auffällig verhalten haben. Demnach hielten sich die beiden Unbekannten in einer dunklen Ecke im Bereich eines Containers auf. Nicht auszuschließen ist, dass es sich auch hier um die Täter von Dobel gehandelt haben könnte, als sie das Objekt ausbaldowerten.

Darüber hinaus liegen inzwischen Erkenntnisse vor, wonach die beiden Räuber nach Verübung der Tat in Dobel zu Fuß in Richtung der Neusatzer Straße und dem dortigen Waldgebiet geflüchtet sind. Ferner sind alle Beobachtungen von Bedeutung, die Zeugen vor der Tat in Dobel und in der Nähe des Lebensmittelgeschäfts gemacht haben.

Das Kriminalkommissariat bittet in beiden Fällen um Hinweise im Zusammenhang mit Personen und Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555 zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4099251