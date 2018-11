Dobel- Gebäudebrand

Anzeige

Dobel (ots) – Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Oberen Bergstraße ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist das Feuer gegen 15.30 Uhr in einem Büroraum ausgebrochen. Der Hausbesitzer hatte zuvor Rauchgeruch wahrgenommen und den Brand entdeckt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es waren circa 70 Kräfte der Feuerwehren Dobel, Bad Herrenalb und Bernbach im Einsatz.

