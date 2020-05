Dornstetten – Einbruch in Apotheke, Geld gestohlen

Anzeige

Dornstetten (ots) – Bislang unbekannter Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Apotheke in der Hauptstraße eingebrochen. Über eine Seiteneingangstüre haben sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Apothekenräume verschafft. Die gesamte Apotheke wurde dabei durchwühlt, wobei die Täter Bargeld an sich nehmen und unerkannt flüchten konnten. Neben dem Diebstahlsschaden beträgt der Einbruchsschaden etwa 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter 07451/960 in Verbindung zu setzen.

