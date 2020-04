Dornstetten – Unbekannte dringen in Gymnasium ein

Anzeige

Dornstetten (ots) – Zwei Unbekannte sind am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, von einem Zeugen dabei gesehen worden, wie sie über eine Türe in das Gymnasium in Dornstetten eindrangen.

Die deshalb von dem Zeugen verständigte Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifenwagen an, um die Täter zu stellen. Trotzdem gelang es den beiden Männern, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu fliehen. Die Suche nach ihnen blieb bislang erfolglos. Über die Täter ist bekannt, dass einer größer, der andere kleiner ist. Zudem trug einer der beiden ein blaukariertes Hemd und ein Käppi. Hinweise, dass etwas entwendet wurde, liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07451 960 zu melden.

