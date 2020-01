Dornstetten – Unbekannte stellen toten Fuchs zur Schau

Anzeige

Dornstetten-Hallwangen (ots) – Unbekannte Täter klemmten im Gewann Hummelbühl in Hallwangen in der Zeit von Samstag auf Sonntag einen toten Fuchs zwischen einen Bauwagen und eine Holzpalette und stellten ihn hängend zur Schau. Spaziergänger fanden das tote Tier am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr und verständigten die Polizei.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte das tote Tier mittels eines Müllsacks zum Bauwagen brachten. Wie der Fuchs zur Tode kam, ist noch nicht bekannt. Der Bauwagen wird als Treffpunkt von Jugendlichen benutzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 96-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

