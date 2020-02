Dornstetten – Unbekannter schlägt mit Flasche auf Auto ein

Anzeige

Dornstetten (ots) – In der Zeit von Freitag, 21 Uhr, auf Sonntag, 16 Uhr, hat ein Unbekannter in Dornstetten ein Fahrzeug beschädigt. Der Täter schlug offensichtlich mit einer Glasflasche auf den auf einem Parkplatz in der Gartenstraße geparkten Wagen der Marke Opel ein, wodurch die Frontscheibe riss. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07451 960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

