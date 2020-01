Dornstetten – Vorfahrt missachtet / Drei Verletzte nach Unfall

Anzeige

Dornstetten (ots) – Einen Unfall verursachte am späten Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 28a ein 36-jähriger Mitsubishi Fahrer, nachdem er die Vorfahrt eines 47-jährigen Golf Fahrers missachtete. Der Golf Fahrer fuhr mit seinem Pkw von Schopfloch kommend in Richtung Freudenstadt. Als auf Höhe des Schotterwerks Kaltenbach der Mitsubishi Fahrer in die Bundesstraße einfuhr, kam es zum Unfall.

Der 36-jährige Mitsubishi Fahrer, dessen 51-jährige Beifahrerin sowie die Beifahrerin im Golf wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4495383 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4495383