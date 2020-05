Dornstetten – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Dornstetten (ots) – Am Freitagmorgen hat sich bei Dornstetten ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Ein 71-jähriger Audifahrer war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 28 in Richtung Horb unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 398 abbiegen. Dabei missachtete er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jährigen Peugeotfahrers. Beim folgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 71-Jährige leicht- und der 24-Jährige schwerverletzt, wobei der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Durch die Kollision war der Peugeot noch abgewiesen worden und zusätzlich gegen einen an der Einmündung stehenden Seat geprallt, dessen 58-jährige Fahrerin glücklicherweise unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

