Drei Autofahrer bei Unfall auf A81 verletzt

Auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg sind bei einem Unfall drei Autofahrer verletzt worden. Ein 32-Jähriger wollte am Montagabend die Spur wechseln und übersah dabei das von hinten kommende Auto eines 29-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fahrzeuge stießen zusammen und kamen ins Schleudern.

Ein weiterer Wagen fuhr kurz danach in das auf der Fahrbahn querstehende Auto des 32-Jährigen hinein. Am Steuer des dritten Wagens saß ein 58-Jähriger. Die drei Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die A81 musste im Landkreis Heilbronn in Richtung Würzburg für wenige Stunden teilweise gesperrt werden. (dpa/lsw)