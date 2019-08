Drei Kontrollen – sechs Haftbefehle

Anzeige

Mannheim Karlsruhe (ots) – Am Samstag fahndeten die Streifen der Bundespolizei erfolgreich an den Bahnhöfen in Karlsruhe und Mannheim. Der Morgen begann mit der Kontrolle eines 31-jährigen belgischen Staatsangehörigen in Mannheim, der durch die Staatsanwaltschaften Kaiserslautern und Mannheim gleich drei Mal zur Festnahme ausgeschrieben war. Gründe hierfür waren mehrere Eigentumsdelikte und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, die eine Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt 175 Tagen zur Folge hatten. Die ersatzweise zu zahlende Geldstrafe von insgesamt 2241 Euro konnte er nicht begleichen. Nur wenige Stunden später erfolgte die nächste Kontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof. Diesmal war es ein 28-jähriger Bulgare, der durch das Amtsgericht Mannheim wegen versuchter Körperverletzung und Diebstahl zu einer Geldstrafe von insgesamt 1347 Euro verurteilt wurde. Der bulgarische Staatsangehörige konnte ebenfalls die geforderte Gesamtgeldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 120 Tage ins Gefängnis. Beide Männer wurden in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.

Am frühen Abend zeigten auch die Kollegen am Karlsruher Hauptbahnhof ihr Gespür. Bei der Kontrolle eines 54-jährigen Deutschen konnte ein aktiver Haftbefehl wegen Beförderungserschleichung ermittelt werden. Die Geldstrafe in Höhe von 1875,50 Euro wurde vom Sohn des 54-Jährigen beglichen, sodass der Mann auf freiem Fuß bleiben konnte.

