Durbach – Hoher Schaden verursacht – Zeugen gesucht – Nachtragsmeldung

Durbach (ots) – Der Sachschaden, welcher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, von einem noch Unbekannten verursacht wurde ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen deutlich höher als zuerst angenommen. Zwischen 22 und 5 Uhr wurden sowohl im Halbgütle, als auch in der Straße Stollenberg und der Talstraße insgesamt dreizehn Fahrzeuge mit Farbe besprüht. Die mit Abstand größten Beschädigungen wurden an einem Anwesen im Halbgütle verursacht. Der entstandene Schaden am Haus und den Autos beläuft sich aktuellen Schätzungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg zufolge auf 70.000 bis 80.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder/und Angaben zu den möglichen Verursachern machen können, unter der Nummer 0781 21-2200 um Hinweise.

Ursprungsmeldung vom 04.07.2019, 11:06 Uhr Durbach – Hoher Schaden verursacht

Ein noch Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße Stollenberg einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. So wurden zwischen 22 Uhr und 5 Uhr insgesamt zwölf Fahrzeuge mit schwarzer Farbe besprüht. Auch ein Anwesen blieb nicht verschont. Sollte der nächtliche Vandale ermittelt werden, wird er nicht nur für den von ihm angerichteten Schaden aufkommen müssen, er muss sich zudem wegen Sachbeschädigung verantworten.

