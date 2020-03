Durbach – Zusammenstoß

Anzeige

Durbach (ots) – Ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Halbgütle zur Heimbach ereignet hat. Ein 72 Jahre alter Citroen-Fahrer war vom Halbgütle nach links in die Straße Heimbach abgebogen und hatte mutmaßlich die Vorfahrt eines, von links kommenden und in Richtung Heimbach fahrenden, 18-Jährigen Golf-Fahrers missachtet. Sowohl die beiden Fahrer als auch die Mitfahrer blieben unverletzt. Den Citroen-Lenker erwartet ein Bußgeld.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538494 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538494