Durlach- Einbrecher hatten es auf Kindertagesstätte abgesehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in Durlach mit allen möglichen Mitteln in eine Kindertagesstätte einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Gegen kurz nach 1:00 Uhr wurde eine Anwohnerin „An der Raumfabrik“ durch ein Knallgeräusch unsanft aus dem Schlaf gerissen und verständigte die Polizei. Bislang unbekannte Täter warfen ein Fenster der dortigen Kindertagesstätte ein, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Da dieser Plan aber scheiterte versuchten die Langfinger ihr Glück erneut an einer Terrassentüre. Gemäß der Spurenlage setzten sie dort ein Werkzeug an, um die Türe aufzuhebeln. Aber auch dieser Versuch scheiterte kläglich. Zu guter Letzt trat einer der Täter gegen eine Scheibe, welche dadurch stark beschädigt wurde. Anschließend ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden und deshalb die Flucht ergriffen ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, unter der Telefonnummer 0721 49070, in Verbindung zu setzen.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4471703 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4471703