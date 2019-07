Durlach – Geldtresor aus Bäckerei gestohlen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Durlacher Rittnerstraße ein Geldtresor in die Hände von Langfingern.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 18.00 Uhr und 04.00 Uhr, offenbar über den Lieferanteneingang Zutritt zur Bäckereifiliale. Dort entwendete die Langfinger einen grauen Stahltresor (30cm x 40cm) mit den Wochenend-Einnahmen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

