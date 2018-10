Durmersheim – 2.200 Liter Diesel entwendet

Anzeige

Durmersheim (ots) – Etwa 3.300 Euro Gesamtschaden ließen dreiste Langfinger nach einem Dieseldiebstahl in der Industriestraße zurück. Im Zeitraum von Freitag 17 Uhr bis Montag 7:30 Uhr waren zwei Bagger, sowie eine Raupe auf dem ‚Mooser-Areal‘ abgestellt. Die Unbekannten machten sich an diesen Fahrzeugen zu schaffen und zapften den eingefüllten Kraftstoff ab. Des Weiteren leerten sie einen in der Nähe abgestellten Dieseltank. Insgesamt erbeuteten die Langfinger 2.200 Liter Kraftstoff, zudem beschädigten sie das Schloss des Vorratstanks.

