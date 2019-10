Durmersheim – Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Aktuellen Erkenntnissen zufolge dürfte der Grund eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstag in der Alkoholisierung einer Autofahrerin zu suchen sein. Die 46 Jahre alte Frau befuhr gegen 0:15 Uhr die Hauptstraße in nördlicher Richtung, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer dortigen Steinfassung kollidierte. Der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Fahrerin blieb unverletzt. Bei einer anschließenden Überprüfung von Beamten des Polizeireviers Rastatt attestierte ein Atemalkoholtest der Autofahrerin einen Wert von über einem Promille. Nach Auswertung einer im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet die Mittvierzigerin eine Anzeige.

