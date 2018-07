Durmersheim – Aneinandergeraten

Durmersheim (ots) – Die Auseinandersetzung zweier Männer rief am späten Montag Rettungskräfte und Polizei in eine Asylunterkunft in der Pilgerstraße. Ein 29-Jähriger soll seinen 25-jährigen Kontrahenten nach aktuellem Kenntnisstand mehrfach geschlagen haben. Hierbei wurde der Mittzwanziger leicht verletzt. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Beamten des Polizeipostens in Bietigheim haben die Ermittlungen zu den genaueren Hintergründen des Streits aufgenommen.

