Durmersheim – Bei der Unfallflucht ertappt

Durmersheim (ots) – Eine 48-jährige BMW-Fahrerin stieß am frühen Dienstagabend beim Rangieren in der Hauptstraße gegen einen Parkbügel. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern, verließ sie daraufhin den Ort des Geschehens. Aufmerksame Zeugen beobachteten jedoch das Szenario, notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnten am Wagen der Frau passende Beschädigungen festgestellt und sie als mutmaßliche Verursacherin überführt werden. Ihr droht nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

