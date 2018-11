Durmersheim – Beim Linksabbiegen übersehen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend in der Mühlburger Straße. Dort wollte kurz vor 19.30 Uhr ein 20 Jahre alter Peugeot-Fahrer nach links „Auf den Heilberg“ abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Audi einer 43-Jährigen. Durch die darauffolgende Kollision zog sich die Audi-Lenkerin leichte Verletzungen zu und musste von einer Besatzung des Rettungsdienstes an der Unfallstelle versorgt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt.

