Durmersheim: Polizeihubschrauber sucht Tankstellen-Einbrecher

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Hans-Jakob-Straße in Durmersheim am Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr – Sommerzeit – hat die Polizei umfangreich nach den Tätern gefahndet. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte.

Die beiden von Zeugen beobachteten Täter seien jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten mit ihrer Beute – Zigaretten und Bargeld – entkommen.

Polizei sucht Zeugen

Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 7610 oder in Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 912710 zu wenden.