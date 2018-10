Durmersheim – Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Durmersheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Hans-Jakob-Straße in Durmersheim am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr (Sommerzeit), führte die Polizei noch in der Nacht umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die beiden von Zeugen beobachteten Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei mit ihrer Beute (Zigaretten und Bargeld) entkommen. Hinweisgeber, welche die Flucht der beiden Einbrecher wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rastatt (07222 7610) oder in Bietigheim (07245 912710) zu melden. /rd

