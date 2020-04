Durmersheim – Eingebrochen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in einem Firmengebäude in der Malscher Straße zu schaffen gemacht. Die ungebetenen Besucher hebelten zunächst einen Werkzeugcontainer auf und entwendeten hier diverse Elektrowerkzeuge. Anschließend arbeiteten sie sich bis zu den Büroräumen vor. Letztlich geriet auch ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände der Langfinger. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

