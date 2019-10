Durmersheim – Eingebrochen und Transporter gestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Durmersheim (ots) – Unbekannte Einbrecher sind in den frühen Montagstunden über ein aufgehebeltes Hoftor auf das umzäunte Gelände einer Firma in der Wagnerstraße gelangt und haben sich dort zwischen 1 Uhr und 6:30 Uhr gewaltsam Zugang in eine Werkstatthalle verschafft. Aus dem Gebäude wurde ein weißer Transporter der Marke „Iveco“ mit Rastatter Zulassung gestohlen. Von den Dieben und dem Fahrzeug fehl seither jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Verbleib des Transporters oder zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07245 91271-0 bei den Ermittlern.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4417292