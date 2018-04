Durmersheim – Erfolglos vor Polizei geflüchtet

Durmersheim (ots) – Ein Jugendlicher sieht sich seit Dienstagabend mehreren Anzeigen gegenüber, nachdem er mit einem Roller versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 22 Uhr fiel den Beamten des Polizeireviers Rastatt das mit zwei Personen besetzte Gefährt in der Speyerer Straße auf. Als der 16-jährige Fahrer die Polizei erkannte, schaltete er das Licht aus und versuchte den mit Blaulicht folgenden Streifenwagen abzuhängen. In der Bahnhofstraße gab er schließlich den Fluchtversuch auf, nachdem auch sein Sozius den Zusammenhalt bereits in der Werderstraße aufkündigte, absprang und Fersengeld gab. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller ein drei Jahre altes und nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war und der junge Mann offenbar nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Ein Urintest attestierte dem Jugendlichen darüber hinaus, dass er offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Die Auswertung einer entnommenen Blutprobe wird darüber Aufschluss geben. Neben den Anzeigen wird auch die Führerscheinstelle von der Ausfahrt erfahren. Der Roller wurde erneut sichergestellt, nachdem er bereits im Februar mit einem anderen Fahrer in ähnlicher Weise aufgefallen und beschlagnahmt worden war.

